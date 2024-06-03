استشاري الشارقة يدعو «الشؤون الإسلامية» لاستقطاب المواطنين بالدائرة

المصدر: الشارقة - البيان

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حرص المجلس الاستشاري بالشارقة، من خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها بمقر المجلس، على إعطاء دائرة الشؤون الإسلامية الأهمية في المناقشات وطرح الأسئلة والمقترحات، نظراً لمهامها الحيوية في خدمة المساجد وما تقوم به من أدوار تخدم الرسالة الإسلامية السمحة التي ستظل عنواناً للدولة، وإمارة الشارقة، داعياً إياها إلى استقطاب المواطنين في مختلف الوظائف.

جاء ذلك خلال الجلسة المعقودة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وحضور عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية.

وقال عبدالله بن يعروف السبوسي، إن الشؤون الإسلامية بالشارقة، قد تطورت في الآونة الأخيرة بخطى متسارعة وواثقة، وهناك العديد من الدلائل والتوثيقات التي تترجم هذا التقــدم، فزادت أعداد المساجد وتطورت وتحسنت نوعياتها، ارتقى الجانب التوعوي الديني ليشمل كل فئات المجتمع، وتعاونت الدائرة بلا حدود مع مؤسسات المجتمع المحلي، وازدادت الأنشطة المجتمعية الدينية والخيرية والإنسانية بدرجة كبيرة، تخطت حدود كل مناطق وضواحي الإمارة، وجاءت كل الأنشطة مدعومة بالاستفادة القصوى من كل وسائل التواصل المجتمعي، بهدف تمكين الدائرة من أداء مهامها المناطة بها، في ظل أعلى معايير الجودة الشاملة والإتقان، بتوافق تام مع الخطط العامة للحكومة .

سأل العضو ماجد الدرويشي الشامسي، عن دور الدائرة في تهيئة وتأهيل واعظات مواطنات متخصصات في الفقه والشريعة الإسلامية والإفتاء وقضايا الأسرة والمجتمع، وتوفير بديلات للواعظات خلال فترات إجازاتهن لضمان استمرار تقديم خدمات الوعظ والتوعية للمجتمع، كما استفسر أحد الأعضاء عن مدى إمكانية الدائرة للتوجه نحو توفير شاشات عرض لصلاة الإمام في مصليات النساء .

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