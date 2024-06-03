مواطنون: إنجاز جميع طلبات الأراضي يعكس مكانة الأسرة لدى القيادة الرشيدة

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد وسعيد الوشاحي

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أعرب مواطنون، عن فخرهم واعتزازهم بجهود القيادة الرشيدة لتوفير الاستقرار الأسري، وبناء مجتمع متماسك، من خلال وضع خطط وبرامج للإسكان، مؤكدين أن حصول جميع مواطني إمارة دبي ممن تقدموا بطلبات للحصول على قطعة أرض حتى نهاية عام 2023، جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الرفاهية للمواطن وللمجتمع بشكل عام، والأسرة بشكل خاص، وهو امتداد للمبادرات والمشاريع النوعية التي وجه بها سموه لتعزيز الاستقرار الأسري.

مبادرات وجهود



وقال محمد الذباحي، إن حرص القيادة الرشيدة على إسكان المواطنين، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمبادرات وجهود بدأت منذ عقود من الزمن، وكان لها كبير الأثر في استقرار الأسر ورفاهيتها، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تضع المسكن في صدارة أولوياتها، لإيمانها العميق بأن المسكن هو أساس الأسرة ونواتها، وأن قطعة الأرض التي يحصل عليها المواطن، هي المكان الذي تبدأ منه كل خطوات الإنسان نحو المستقبل، وبالتالي، فإن الاهتمام بتوفيرها في وقت قياسي، يساعد المواطنين على التخطيط المثالي لمستقبل أبنائهم.



بدورها، قالت وردة محمد، إن تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السبل التي تساعدهم على تحقيق الاستقرار الأسري، تمثل أولوية لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا لتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث يتابعون عن كثب كل ما يخص ملف إسكان المواطن، وما يتعلق به من سبل الرفاهية والراحة.



أجندة دبي



وتابعت: «تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقت تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وما تشمله من مبادرات وبرامج ومشاريع، مدى حرص سموهما، على توفير جودة الحياة ورفاهيتها لجميع المواطنين والمقيمين والزوار».



من جهته، عبر عبد الواحد جمعة، عن فخره بالقيادة الرشيدة، التي تضع ابن الإمارات على رأس أولوياتها، بل وتجعله دعامة أساسية لكل مشاريع التطوير والتنمية، حيث تسير وفق خطط واضحة ومدروسة لمستقبل زاهر، مشيراً إلى الاهتمام بتنمية المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية، تقدمها الحكومة، يتصدر اهتمام قيادتنا الرشيدة.

توزيع أراض



في السياق، عبر علي الياسي، عن سعادته بالخبر الذي أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا لتنمية وشؤون المواطنين في دبي، عن استكمال توزيع الأراضي على جميع أصحاب الطلبات، التي تقدموا بها حتى نهاية عام 2023، لافتاً إلى أن ذلك ليس بغريب على القيادة الرشيدة التي تسعى دوماً إلى إسعاد أبنائها، وتوفير كل سبل الرفاهية لهم، مؤكداً أن التوجيهات خطوة جديدة في مسيرة تعزيز استقرار الأسر الإماراتية، ورفع مؤشر السعادة بين أفرادها.



وأكد أن القيادة الرشيدة حريصة على تقديم الأفضل، وطرح المبادرات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين، وتمنحهم الاستقرار الأسري، والتي بدورها تدفع المواطن إلى العمل بجد وإخلاص، لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لتبقى الإمارات دائماً في المقدمة.

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