«الإمارات للخدمات الصحية» تحدّث موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية موقعها الإلكتروني المحدث، الذي يطبق معايير نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية 2.0 لعام 2024، وتأتي هذه الخطوة ثمرة جهود العاملين في إدارة الدعم التقني في المؤسسة، الذين حرصوا على ابتكار تصاميم متناغمة تنسجم مع أحدث التطورات في هذا المجال، بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ويتميز الموقع الجديد بتصميم متقدم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل تجربة التصفح سلسة وممتعة. وقد حصل الموقع على العديد من الجوائز والترشيحات المحلية والدولية، مما يؤكد على جودة وأهمية العمل الذي قامت به الفرق المختصة.

ومن بين أبرز ميزات الموقع الجديد تطبيق التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم أصحاب الهمم، مما يجعله مرجعاً غنياً يوفر خدمات شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من إسهام الخدمات الإلكترونية في تسريع العمليات وتحسين تجربة المستخدمين.

وأضافت: «إن إطلاق الموقع المحدث يمثل نقلة نوعية ومحطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها في هذا المجال، ونعتزم بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطوراً وسهولة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وتعكس النسخة المحدثة من الموقع التزامنا بتوفير بيئة رقمية متطورة، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر الدول تقدماً في مجال التقنية والابتكار»

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