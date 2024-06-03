بلدية دبي تعلن عن أفضل 3 حدائق منزلية منتجة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي، عن أسماء الفائزين الثلاثة بمسابقة أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الزراعة الإنتاجية، وتبني مفهوم الاستدامة البيئية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية وزيادة الوعي المجتمعي بأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في الزراعة.

وأطلقت البلدية المسابقة خلال مارس الماضي كإحدى حزم مبادرات برنامج «مزارع دبي»، الذي يهدف إلى دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المنتجة، والتشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

ممارسات مبتكرة

وتميزت الحدائق الفائزة، باتباعها أحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة والمبتكرة في مجال الزراعة الحديثة والمستدامة، والتي تتوافق مع المستهدفات الوطنية الاستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة والطاقة النظيفة. كما أبرزت كذلك مدى الأثر الذي تركته المسابقة في أوساط المجتمع، وتحقيق مستهدفاتها بنشر السعادة وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في بناء مجتمعات مستدامة ومكتفية ذاتياً.

أنظمة متقدمة

وفازت حديقة الدكتورة سلطانة عثمان يوسف سليمان، والتي تقع في منطقة جميرا (1)، بالمركز الأول وجائزة 50 ألف درهم، إضافة إلى تعليق وسام «أفضل حديقة منزلية منتجة» أمام الواجهة الأمامية للحديقة، حيث جمعت حديقتها المنزلية عدداً من نقاط التميز، شملت إنتاج أصناف متنوعة من الخضروات والفاكهة باستخدام أنظمة الزراعة الهوائية (Aeroponic) والتي تعد من أحدث الأنظمة الزراعية المطبقة، إضافة إلى استخدام نظام متقدم لتبريد البيوت المحمية، ووجود نظام معالجة المياه وإعادة تدويرها واستخدام البكتيريا الحية لتحسين جودة مياه الري.

تنوع زراعي

فيما حصدت المركز الثاني حديقة نعيمة محمد الأميري في منطقة القرهود، وتبلغ قيمة الجائزة 30 ألف درهم، وتميزت الحديقة بتنوعها الحيوي بين الأصناف النباتية والتربية السمكية (Aquaponic)، حيث تضم نوافير وبحيرة للإنتاج السمكي، كما يستفاد من المياه بإعادة تدويرها واستخدامها في التسميد، وذلك لاحتوائها على عناصر غنية ومفيدة للنباتات. وتحتوي الحديقة على نظام ري متقدم تحت سطح التربة يقلل من هدر المياه وتبخرها، إضافة إلى وجود منحل يسهم في تلقيح النباتات وإنتاج العسل.

ممارسات مستدامة

أما المركز الثالث فكان لحديقة جمال عبدالله المهيري في منطقة ند الشبا الثانية وحصد عبرها 20 ألف درهم، حيث تتنوع الأنظمة الزراعية المبتكرة التي يستخدمها لإنتاج أصناف زراعية متنوعة من الخضروات والفاكهة، كما تميزت الحديقة بإنتاج نبات الآزولا، الذي يستخدم كأعلاف للدواجن والمواشي. ومن الناحية التقنية استخدم المهيري نظام الزراعة المائية (Hydroponic) الذي يعمل بالجاذبية الأرضية وهو ما يسهم في توفير الطاقة، إضافة إلى إنتاجه الفواكه والخضروات المجففة وفق أفضل ممارسات الصحة والسلامة.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المسابقة 109 مشاركين، تأهل 12 متسابقاً إلى المرحلة النهائية التي اختير منهم 3 فائزين استناداً على قائمة من المعايير الفنية والتخصصية.

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