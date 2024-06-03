إطلاق مبادرة «السلامة المرورية للمرأة والطفل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «السلامة المرورية للمرأة والطفل» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف النساء والأطفال على قواعد السير والمرور لرفع درجة الوعي لديهم.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة أطلقتها إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في عدد من مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، تناولت أساسيات السلامة المرورية، والاشتراطات الواجب إتباعها، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، والمخاطر التي قد يسببها مستخدمو الطريق، والمخالفات الخطرة التي ترتكب، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المروري، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، والتعريف بأهمية دور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأبرز التقنيات المستخدمة في رصد المخالفات المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز