«الموارد البشرية بدبي» تستعرض أهم المشروعات الحالية والمستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اجتماعاً موسعاً ترأّسه عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام، بحضور مديري الموارد البشرية والمديرين التنفيذيين من مختلف الجهات الحكومية المحلية، بهدف إطلاع المشاركين على أهم المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعكف الدائرة على تنفيذها، لتعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.

وفي الاجتماع الذي عقد في متحف الاتحاد بدبي، سلط فريق عمل الدائرة الضوء على مجموعة من المشروعات التي تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، ووضع الأسس المثلى لتطوير منهجيات تمكين كوادر منظومة العمل الحكومي.

وقالت إيمان بن خاتم، المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نظمنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هذا الاجتماع انطلاقاً من إيماننا بالدور الاستراتيجي للتعاون والتنسيق وتضافر الجهود بين الدائرة ومختلف الأطراف المعنية في حكومة دبي، للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة والسير بخطى متسارعة لتحقيق النتائج المرجوة وتشكيل مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي، ونؤكد التزامنا باعتماد نهج الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتمكين القوى العاملة الإماراتية من التكيف مع المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات المستقبل».

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