ورشة إقليمية في أبوظبي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة - المجلس الأعلى للأمن الوطني، في أبوظبي، حفل ختام أعمال الورشة الإقليمية الثانية، ودورات التدريب المعمق لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتم خلال الورشة، التي استمرت 3 أيام، بحث سبل دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية، من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.

وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب، رئيس وفد الإمارات، في كلمة الإمارات، خلال ختام الورشة، أن ما تم مناقشته خلالها من موضوعات ذات صلة، والنتائج التي تم التوصل إليها، كان لها الأثر الطيب الذي يصب في صالح دولنا العربية، ودعمها في بناء قدراتها الوطنية، من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة.

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