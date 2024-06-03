محمد بن زايد وتميم بن حمد يؤكدان أهمية تكثيف الجهود للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

كما استعرض سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة في قطاع غزة.

وأكد سموهما دعم دولة الإمارات ودولة قطر جميع المبادرات والمساعي الجادة، التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين كافة وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة، والدفع تجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم، الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية- أبوظبي، ومعالي حميد سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو أمير قطر، والذي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

استقبال

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قد وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

ورافق صاحب السمو أمير قطر، خلال الزيارة، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وغادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر البلاد، حيث كان في وداعه في المطار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من سمو الشيوخ، وكبار المسؤولين.

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