«دار البر» تطلق حملتها الخيرية بمناسبة عيد الأضحى بتكلفة 5.3 ملايين درهم

المصدر: وام

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أطلقت “جمعية دار البر” حملتها الخيرية السنوية الخاصة بعيد الأضحى المُبارك بتكلفة 5.3 ملايين درهم والتي تغطي الإمارات و13 دولة في أفريقيا وآسيا بالتعاون مع 17 شريكا وهيئة معتمدة في تلك الدول وتشتمل على حملتين رئيسيتين هما حملة ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستحقين وحملة كسوة العيد لغير القادرين.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ “ دار البر” إن الجمعية خصصت ميزانية قدرها 1.1 مليون درهم لتوفير الأضاحي وتقديمها للمُستحقين داخل الدولة و4.1 ملايين درهم للمستحقين خارجها، موضحا أن الحملة تتضمن أيضا مبادرات نوعية مثل “مبادرة كربة السجين ” ودعم حالات الأمراض المزمنة ومبادرة إطعام الطعام ومشاريع بناء المساجد وحفر الآبار.

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