مكتوم بن محمد: نبارك لأمير الكويت وشعبها تولّي صباح خالد الصباح ولاية العهد

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وشعب الكويت الشقيق تولّي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد، متمنياً لشعب الكويت الشقيق مزيداً من النماء والخير والرفعة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نبارك لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وشعب الكويت الشقيق تولّي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد، داعين الله أن يوفق الشيخ صباح في مهامه القادمة، ومتمنين لشعب الكويت الشقيق مزيداً من النماء والخير والرفعة".

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