حمدان بن محمد: نبارك للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "نبارك للشعب الكويتي الشقيق تولي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولاية العهد ... دعواتنا للأشقاء بدوام التوفيق والاستقرار، وبمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

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