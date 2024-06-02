محمد بن راشد يهنئ أمير الكويت وشعبها بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بمناسبة تولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد.

وتمنى سموه للكويت وشعبها دوام المجد والعز والاستقرار .. وللشيخ خالد دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نهنئ شعب الكويت الشقيق.. وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد.. متمنين للكويت دوام المجد والعز والاستقرار .. وللشيخ صباح دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار".

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