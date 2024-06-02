عبدالله بن زايد يزور المعهد الوطني للتعليم "NIE" في سنغافورة

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم، المعهد الوطني للتعليم "NIE" في سنغافورة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.

رافق سموه خلال الزيارة جمال عبدالله السويدي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، فيما كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر المعهد البروفيسورة كريستين جوه مديرة المعهد الوطني للتعليم.

واطلع سموه خلال الزيارة على مرافق المعهد الذي تأسس في عام 1950، ويقدم منظومة متكاملة من البرامج التي تستند إلى أساليب علمية حديثة وتقوم على استشراف المستقبل.

كما تعرف سموه إلى الدور الريادي الكبير الذي يقوم به المعهد في تشكيل وتطوير المنظومة التعليمية وطرق التدريس الحديثة في سنغافورة.

وأشاد سموه بالمعهد الوطني للتعليم "NIE" في سنغافورة الذي يعد من المؤسسات الأكاديمية العالمية العريقة والرائدة في مجال تميز وريادة التعليم والبحوث التعليمية، مؤكداً أن هذا الصرح التعليمي البارز يعكس ما تزخر به سنغافورة من منظومة تعليمية متطورة ورائدة تعد رافداً أساسياً لجهود الدولة التنموية في المجالات كافة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سنغافورة في القطاع التعليمي في إطار الشراكة الشاملة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن التعليم هو ركيزة استدامة التنمية والتطور وحماية المكتسبات الوطنية.

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