رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير قطر يصل إلى البلاد في زيارة أخوية

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة إلى العاصمة أبوظبي اليوم في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وسعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة.

ويرافق صاحب السمو أمير قطر، خلال الزيارة، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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