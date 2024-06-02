الإمارات تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المصدر: أبوظبي - وام

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فازت دولة الإمارات، للعام الثاني على التوالي، بجائزة مرموقة ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات «2024 WSIS 24»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وذلك عن مبادرة «النبض السيبراني للشباب» وسط مشاركة مشاريع ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة.

جرى الإعلان عن النتائج خلال حفل أقيم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية جنيف.

وتصدرت الإمارات دول العالم بالحصول على أعلى عدد من جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف، التي وصلت إلى 6 جوائز دولية مرموقة، ما يعكس مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة الرقمية.

وفاز مجلس الأمن السيبراني بالجائزة عن مبادرة «النبض السيبراني للشباب»، التي أطلقها متفوقاً على عدد من المشاريع المقدمة من مختلف أنحاء العالم، والذي جاء تقديراً للكفاءة الاستثنائية في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني. ويعد الفوز بالجائزة تتويجاً لالتزام الإمارات الراسخ ببناء مجتمع رقمي آمن وموثوق، في ظل استمرارية الجهود لتطوير وتعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني.

وتهدف مبادرة «النبض السيبراني للشباب» إلى رفع وعي الشباب بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، من خلال سلسلة من البرامج والفعاليات التي تُقدم للشباب المعرفة والمهارات اللازمة لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية، مثل التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية والهجمات الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن فوز مبادرة «النبض السيبراني للشباب» بجائزة مرموقة للعام الثاني على التوالي من الاتحاد الدولي للاتصالات شهادة دولية جديدة على التزام دولة الإمارات ببناء مجتمع رقمي آمن وموثوق وجهود الدولة في إطلاق المبادرات الملهمة، التي تسهم في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين الشباب.

وتوجه الكويتي بالشكر لجميع العاملين في مجلس الأمن السيبراني والشركاء من مختلف القطاعات على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المثمر، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، مؤكداً العزم على مواصلة العمل لرفع مستوى وعي الشباب بأهمية الأمن السيبراني، وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات.

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