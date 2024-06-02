طبيبة إماراتية تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر الإدمان

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت الطبيبة الإماراتية عائشة المعمري، مبادرة تطوعية للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات، حيث أتمت مؤخراً تسلق 3 من القمم السبع على مستوى العالم، وتسعى فعلياً لإتمام تسلق القمم الباقية قريباً.

وأوضحت الدكتورة عائشة المعمري لـ «البيان» أنها حرصت على تخصيص كل رحلة تسلق لنشر الوعي عبر مبادراتها عن موضوع تتلمس الحاجة للتوعية به، وذلك من وحي عملها كطبيبة وملامستها لما يحتاجه أفراد المجتمع.

ولفتت إلى أنها أتمت مؤخراً تسلق 3 قمم من القمم السبع على مستوى العالم، وتسعى فعلياً لإتمام تسلق باقي القمم قريباً.

وقالت إنها خصصت رحلة تسلق في جبال الهيمالايا لمدة أسبوعين لنشر الوعي بمخاطر إدمان المخدرات بالتعاون مع زملاء وزميلات المهنة المتخصصين في الطب النفسي والمركز الوطني للتأهيل ومراكز أخرى تعنى بالصحة النفسية وإدمان المخدرات.

وأفادت بأنها طبيبة استشارية في طب الطوارئ والعناية المركزة وحاصلة على بكالوريوس في القانون أيضاً، ولها باقة من المبادرات المجتمعية والتطوعية، حيث أنجزت مؤخراً رحلة مسير جبلي لمدة أسبوعين وتسلقت قمة جبل لابوشيه (6119 متراً) أحد الجبال المليئة بالتحديات ويتطلب مهارات عالية وذلك في إطار حملة تحت شعار «أحد تعرفه قد يكون مدمناً» والتي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ويوافق 28 يونيو من كل عام«.

وأكدت أن مشكلة إدمان المخدرات، عالمية، ولمواجهتها يجب الحديث عن إدمان المخدرات كمرض وليس عيباً أو عاراً يجب إخفاؤه.

وتركزت رسائل المعمري خلال المبادرة، عن الحديث مع الشخص إذا ما شكَّ به المقربون بأنه مصاب بالمرض «مدمن»، وعلامات وأعراض الإدمان، ومتى يتحتم الاتصال بالإسعاف لطلب المساعدة لنجدته ودعمه.

وهنأت المعمري قاطني إمارة أبوظبي من قمة قاعدة جبل إيفرست، ومن ارتفاع 5360 متراً، على إطلاق خدمات «سكينة» من شركة «بيورهيلث» وشركة صحة، والتي تهدف إلى جعل خدمات الصحة النفسية في متناول الجميع.

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