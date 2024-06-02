الشارقة تستضيف البرلمان العربي للطفل منتصف يوليو

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد الشارقة لاستضافة الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في منتصف يوليو المقبل.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت مظلة جامعة الدول العربية بإشراف من أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ليكون البرلمان العربي للطفل منصة مهمة تجمع أطفال الوطن العربي لمناقشة قضاياهم وتطلعاتهم.

وتشكل الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل فرصة نوعية للأطفال من كل الدول العربية للالتقاء والتواصل في بيئة داعمة ومشجعة على الحوار البناء، ويتيح هذا الملتقى النوعي منذ إنشائه في عام 2019 للأطفال التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم حول مختلف القضايا التي تهمهم، وذلك من خلال مناقشات وجلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي والفهم لديهم حول دورهم في بناء مستقبل مجتمعاتهم. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل حضوراً واسعاً من الأطفال وممثلي الدول العربية.

وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أهمية انعقاد الجلسة الرابعة، مشيراً إلى أنها تأتي في وقت حيوي يعزز من دور الأطفال في المشاركة المجتمعية والتعبير عن آرائهم.

وقال الباروت: «إن البرلمان العربي للطفل يمثل منصة فريدة تتيح لأطفال الوطن العربي فرصة الالتقاء في الشارقة، وتبادل الأفكار والمناقشات حول قضاياهم».

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