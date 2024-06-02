شرطة عجمان تسدد مديونيات 192 نزيلاً بدعم جهات خيرية

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية 192 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم، وذلك ضمن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي»، التي تهدف إلى تسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، وبدعم كريم وسخي من جهات خيرية.

وقال العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي»، التي أطلقتها شرطة عجمان سابقاً لدعم النزلاء المتعثرين بقضايا مالية للإفراج عنهم، دعماً لهم ولأسرهم، التي تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل غياب معيلهم، شملت 192 نزيلاً، وقد تم سداد مديونياتهم كاملة والبالغة 7 ملايين و344 ألفاً و798 درهماً، والإفراج عنهم وتأمين إعادتهم إلى أسرهم.

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