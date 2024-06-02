«خيرية الشارقة» تعزز تحولها الرقمي بشاشات ذكية

المصدر: الشارقة - البيان

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عززت جمعية الشارقة الخيرية، تحولها الرقمي بوضع 4 شاشات تبرع ذكية في صحارى مول وميجا مول و06 مول ومستشفى جامعة الشارقة، وسوف تتم إضافة 22 جهازاً في عدة مواقع أخرى مع حلول شهر رمضان من العام المقبل.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة، إن شاشات التبرع الجديدة ذكية بشكل كامل وتتميز بالمرونة والسهولة التي تسمح للمتبرعين بوضع تبرعاتهم بسهولة تامة لتحل بديلاً عن وسائل التبرع التقليدية، وتم تزويد تلك الشاشات عدداً كبيراً من طرائق التبرع الميسرة منها التبرع عبر (آبل باي وسامسونج باي) للهواتف المتحركة، ومسح كود التبرع الذاتي، كما توفر إمكان التبرع ببطاقات الائتمان، التي عبرها يمكن للمحسنين إجراء التبرع في لحظات وبمرونة سريعة.

وأضاف بن بيات في استعراضه خطة الجمعية ممثلة في إدارة جمع التبرعات في حملة عيد الأضحى المبارك، إنه تم تخصيص 100 حصالة لوضعها في المساجد والمواقع العامة، من مجمل 8205 حصالات على مدار العام، متنوعة الأحجام ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم لتغطية المواقع كافة التي توجد فيها الجمعية ولتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، كما تم اختيار 100 متطوع لجمع التبرعات الخاصة بحصالات صلوات الجمعة، في مقابل 52 من محصلي القسائم الإلكترونية. وأشار إلى أن إدارة جمع التبرعات لديها 180 جهاز تبرع يدوياً، للتبرعات المختلفة المخصصة، فيمكن للمتبرع اختيار ما تطيب به نفسه بوضع قيمة تبرعه في داخلها.

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