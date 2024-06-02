بدء حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في دبي

المصدر: دبي – وائل نعيم

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بدأت إمارة دبي، أمس، حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بهدف تبني السلوك المستدام، من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة للأجيال الجالية والقادمة، وذلك وفقاً لما أعلنته بلدية دبي مؤخراً بأنه بدءاً من 1 يونيو 2024 ستحظر دبي الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وتتضمن الأكياس المحظورة ما يلي: الأكياس ذات سماكة 57 ميكروميتراً وأقل وتشمل: الأكياس البلاستيكية، والأكياس الورقية، والأكياس المصنوعة من مواد نباتية قابلة للتحلل، والأكياس القابلة للتحلل، فيما تتضمن الأكياس ذات الاستعمال الواحد المستثناة من الحظر: الأكياس ذات سماكة 58 ميكروميتراً وأكثر، وأكياس الفواكه واللحوم والأسماك، وأكياس الخبز، وأكياس القمامة.

ونص قرار المجلس رقم (124) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وذلك على النحو التالي: الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من 1/1/2024، والمنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/6/2024، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/1/2025، وتشمل: عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية للأذن، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/1/2026، وتشمل: الصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.

وبحسب القرار تم إلزام جميع الجهات المختصة والسلطات المعنية والمستهلكين بالعمل على وضع واعتماد الآليات والممارسات لخفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتبني الممارسات وتشجيع المبادرات، التي تسهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام.

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