إطلاق الدفعة الثالثة من دبلوم المرونة في شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

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أطلق مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي برنامج الدفعة الثالثة لدبلوم المرونة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي، والذي يُعنى بتطوير مستوى المعرفة والجهوزية للمنتسبين في مجال المرونة والحد من الأخطار، وفق أفضل التجارب والممارسات العلمية والتطبيقية، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز الجهوزية الدائمة.

وشارك في البرنامج 22 منتسباً من القيادة العامة لشرطة دبي، ومن 9 جهات حكومية في الدولة، ومنتسب من الجمهورية التونسية ومنتسب من جمهورية موريتانيا.

ويستهدف برنامج دبلوم المرونة جميع العاملين في قطاعات المرونة المختلفة والحد من الأخطار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الموظفين والطلبة الذين يرغبون في تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين وأكاديميين من شرطة دبي والجامعة الأمريكية بدبي، ومنظمات أخرى.

وقال العميد الخبير أحمد عتيق بو رقيبة، مدير مركز المرونة، إن انطلاق النسخة الثالثة يأتي بعد النتائج المتميزة والنجاح الذي تحقق في النسختين الأولى والثانية.

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