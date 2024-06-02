636.4 ألف متعامل في برنامج «نهجي المستدام»

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدعم برنامج «نهجي المستدام» الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي في أكتوبر من سنة 2018 والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وحتى نهاية أبريل من سنة 2024، وصل عدد المتعاملين المسجلين في برنامج «نهجي المستدام» إلى 636,386 متعاملاً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان:» توفر الهيئة العديد من الخدمات الرقمية والأدوات الذكية لمساعدة المتعاملين على فهم وإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه بشكل أفضل، لافتاً إلى أن برنامج «نهجي المستدام» يتيح للمتعاملين مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه بمتوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم.

مزايا

وأوضح معالي سعيد الطاير أن البرنامج يتضمن خواص متميزة تساعد المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ومنها لوحة تحكّم لمقارنة استهلاكهم بالمنازل المماثلة وذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وملف أنماط الاستهلاك الذي يتيح لهم تحديث بياناتهم للحصول على مقارنات أكثر دقّة، إلى جانب تقرير شهري عن مقدار استهلاكهم للكهرباء والمياه، ونصائح لمساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية لإدارة الاستهلاك بكفاءة.

وتابع: يمكن للمتعاملين التعرف إلى مزايا البرنامج بتسجيل دخولهم حسابهم الخاص لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، والتحقق من لوحة تحكم مقارنة الاستهلاك، والتعرف إلى نصائح وخطة رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه المخصصة لهم.

ويحقق البرنامج وفوراً كبيرة في الكهرباء والمياه، ففي سنة 2023، حقق البرنامج وفوراً تصل إلى 105.6 جيجاوات ساعة من الكهرباء و495.8 مليون جالون من المياه.

نمط مستدام

ويستهدف برنامج «نهجي المستدام» القطاع السكني في دبي، لتمكين المتعاملين من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وتبني نمط حياة مستدام. وتعتمد الهيئة في برنامج «نهجي المستدام» على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية لدراسة وتحليل سلوك المتعاملين، وتتيح الهيئة البرنامج في موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي في منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز