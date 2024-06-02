ورشة عمل توعوية لسائقي «تاكسي دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، وبالتعاون مع مركز شرطة القصيص، ومجلس الروح الإيجابية، ورشة عمل توعوية لموظفي سائقي تاكسي دبي، في إطار تعزيز الجهود التوعوية والإرشادية لدى سائقي مركبات الأجرة في دبي.

وشهد انطلاق المحاضرات العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد جمال إبراهيم علي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، والنقيب سعيد غدير اجتبي، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف إن هذه الجهود التوعوية التي تتضمن محاضرات وورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي السياحي الأمني والإرشادي لدى سائقي مركبات الأجرة في دبي، والتوعية بخدمات شرطة دبي الأمنية والمجتمعية، وقنوات التواصل معها.

وأضاف العميد الجلاف إن المحاضرات والورش تتضمن كيفية تقديم المساعدة للزوار والسياح، وإرشادهم إلى قنوات التواصل مع شرطة دبي، وأبرز الخدمات الأمنية والذكية التي تحتاجها هذه الفئة، ومن ضمنها خدمة المعثورات والمفقودات، ومراكز الشرطة الذكية، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والاتصال بالرقم 901 للاستفسارات العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز