شرطة دبي تحصد المركز الأول في جائزة أفضل «جهة/فرد داعم للعمل التطوعي»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، المركز الأول في جائزة أفضل «جهة/فرد داعم للعمل التطوعي»، ضمن فئة المؤسسات الحكومية في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 21، وذلك عن سياسة التطوع التي نظمتها المؤسسة، من خلال إصدار دليل للتطوع المجتمعي في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يحث الوحدات التنظيمية والعاملين فيها على العمل التطوعي.

كما حصدت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، عن مبادرة «الروح الإيجابية»، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة .

وتسلم العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، درع الجائزتين، بحضور الرائد خالد السويدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وفاطمة بوحجي رئيس قسم المبادرات المجتمعية، ورئيس مجلس الروح الإيجابية، ونعيمة هلال السري رئيس قسم التطوع المجتمعي، وفريق العمل بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

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