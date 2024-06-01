غداً .. انخفاض درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ظهراً خاصة غرباً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:09، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:35. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 00:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 29 80 25

دبي 44 31 90 25

الشارقة 45 26 80 25

عجمان 39 26 85 25

أم القيوين 39 26 85 25

رأس الخيمة 46 25 70 25

الفجيرة 47 37 65 15

العـين 47 30 45 15

ليوا 46 27 50 15

الرويس 41 26 65 15

السلع 46 27 85 15

دلـمـا 37 30 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 27 90 55

أبوموسى 30 27 90 45

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز