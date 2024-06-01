هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الاستراتيجي لجائزة دبي للنقل المستدام 2024

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركتها في الدورة الثالثة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وسيتم الإعلان عن الفائزين في الجائزة في يونيو 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ندعم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية من هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. وتسعدنا رعاية جائزة دبي للنقل المستدام، التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية. ونحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030 وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "تسهم مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة في عام 2014 في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي؛ حيث أسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة "شاحن أخضر" تابعة للهيئة. وتتواصل جهودنا لزيادة عدد محطات الشحن وذلك في إطار خططنا لمواكبة الزيادة المضطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة."

وقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية شهر إبريل 2024 أكثر من 30,000 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

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