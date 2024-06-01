الإمارات تستضيف الاجتماع الـ 6 للجنة الإقليمية لتحقيقات الحوادث الجوية

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، أن دولة الإمارات ستستضيف في أبوظبي، أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة لآلية التعاون الإقليمي في تحقيقات الحوادث والوقائع الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيعقد يوم 19 نوفمبر المقبل.

جاء الإعلان في ختام ترؤس الدولة، ممثلةً بقطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة، الذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط، وناقش أدوار ومسؤوليات جهات التحقيق في الحوادث الجوية، والتحديات والفرص على المستوى الإقليمي، والجهود المشتركة بين دول المنطقة لتنفيذ المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات وسلامة الطيران.

وأكدت الكابتن عائشة محمد الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة، خلال أعمال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحقيق في الحوادث الجوية.

وشارك وفد الدولة على هامش الاجتماع، في أعمال مؤتمر مساعدة ضحايا الحوادث الجوية وعائلاتهم، واستعرض تجربة الإمارات في هذا المجال والخطط واللوائح التنظيمية المعمول بها، حيث تعتبر مثل تلك الخطط واللوائح من أهم المرتكزات للتعافي من آثار كوارث حوادث الطيران.

شهد الاجتماع ممثلون من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركات طيران من دول المنطقة، ووكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي، وشركة بوينج لصناعة الطائرات، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لطياري الخطوط الجوية.

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