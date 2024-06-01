حظر بعض «منتجات الستايروفوم» بأبوظبي يدخل حيز التنفيذ اليوم

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن الحظر المفروض على بعض «منتجات الستايروفوم»، يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت 1 يونيو 2024، ويأتي هذا الحظر ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة التي تضر بالبيئة وتنوعها البيولوجي.

وتشمل قائمة المنتجات المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدد (الستايروفوم) وعبوات الطعام المستخدمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوات التي تحتوي على منتج جاهز يستهلك عادة من الوعاء دون الحاجة إلى عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين. ويستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدد غير المصممة للاستخدام لمرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والصحون «الصواني» المستخدمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدة للبيع بالتجزئة، كما يستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصممة للاستخدامات الطبية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «دخل اليوم حيز التنفيذ الحظر الذي فرضته أبوظبي على بعض منتجات الستايروفوم، والذي جاء استكمالاً لنجاح الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ونتوقع أن نشهد امتثالاً وتعاوناً على مستوى الإمارة من جانب الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فمن خلال الجهود التعاونية سنحقق أفضل النتائج، ولا ننسى الدور المهم الذي يلعبه أفراد المجتمع لضمان نجاح الحظر».

وأوضحت: «إن هدفنا بعيد المدى هو الحد من دخول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى السلسلة الغذائية».

وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التعميم الخاص بحظر الستايروفوم مع أكثر من 50 ألف مؤسسة تجارية و80 منشأة صناعية تعمل في مجال تصنيع البلاستيك.

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