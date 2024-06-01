المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل في برنامج دبي للتخصصات الصحية، بداية من أمس، وحتى 14 يونيو 2024، من خلال منصة مواهب https://mawaheb.dha.gov.ae.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية توفير بيئة محفزة لجذب وتطوير المهنيين الصحيين، وتعزيز جهود التوطين في القطاع الصحي.

وأفادت الدكتورة وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، بأن برنامج دبي للتخصصات الصحية يشمل (30) برنامجاً تخصصياً في (27) مستشفى ومركزاً طبياً، تتمثل في: برنامج الامتياز للطب العام والذي حصل على الاعتماد الأول من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مستشفى د. سليمان الحبيب، ومجموعة استر دي إم هيلث كير، ومستشفى زليخة، ومستشفى القرهود، ومستشفى مردف، ومجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، ومستشفى كينغز كوليدج، ومستشفى فقيه الجامعي، والمستشفى السعودي الألماني، والمستشفى الأمريكي، ومستشفى برايم، والمستشفى الكندي التخصصي، مستشفى أستر سيدارز، مستشفى أستر سونابور وعيادة فالنس العامة.

وأشارت إلى أن برنامج الامتياز لطب الأسنان تم اعتماده في كل من: عيادة ليبرتي لطب الأسنان، ومركز مارينا لطب الأسنان، والمستشفى الأمريكي، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية، ومستشفى انفيزلاين، وعيادة وجوه دنتو التجميلية ذ.م.م.

وفيما يخص برامج الإقامة (طب الأسرة، وطب الأطفال، وجراحة العيون، وجراحة العظام والكسور، الجراحة العامة، الطب الباطني، وطب النساء والولادة)، أوضحت ، أن هذه البرامج تم اعتمادها من المجلس العربي للاختصاصات الصحية في كل من: المستشفى الأمريكي، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى فقيه الجامعي، ومستشفى كينغز كوليدج، ومستشفى برايم القرهود، ومجموعة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، ومورفيلز للعيون، ومستشفى باراكير الإمارات للعيون، ومستشفى قرقاش.

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