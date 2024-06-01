«الموظف الذكي» لحكومة دبي يتفوق على 360 مشروعاً من أنحاء العالم

المصدر: جنيف - البيان

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أعلنت دبي الرقمية، أمس، عن فوزها بجائزتين مهمتين ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 (WSIS 24) الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة مشاريع ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة.

وجاء الإعلان عن النتائج خلال حفل خاص أقيم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية جنيف، حيث فازت دبي الرقمية بجائزتين مرموقتين وذلك نظير حصول تطبيق الموظف الذكي على المرتبة الأولى ضمن فئة العمل الإلكتروني متفوقاً على 360 مشروعاً من مختلف أنحاء العالم. وقد جاء فوز التطبيق بالمرتبة الأولى في ظل منافسة شديدة وعملية تصويت عبر الإنترنت شارك فيها أكثر من 2 مليون شخص، حيث تم بعد ذلك عملية تقييم دقيق ومدروس للمشاريع المشاركة من قبل لجنة تحكيم مختصة. كما فازت مبادرة «خلك واعي» بالمرتبة الثانية ضمن فئة الإعلام.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «توفر الحلول الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خيارات عديدة تسهم في تقديم تجارب متطورة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة ورفاهيتها.

ويعكس الفوز باثنتين من الجوائز المرموقة على مستوى العالم حجم الجهود التي تبذلها فرق العمل في دبي الرقمية من أجل تبني الابتكار وتضمينه ليكون ركيزة أساسية تمنح جميع مبادراتنا ومشاريعنا قيمة مضافة وتميزاً من حيث الجودة والكفاءة».

وأضاف: «نهنئ جميع الفرق التي ساهمت بفعالية في مسيرة رقمنة الحياة في دبي وتعزيز التنافسية الرقمية لإمارة دبي على المستوى العالمي، وأود أن أؤكد أن هذا الفوز يشكل حافزاً ودافعاً قوياً نحو المزيد من بذل الجهود لتقديم المزيد من الحلول النوعية مختلف المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما يؤكد هذا الفوز حرصنا المتزايد على التوعية المجتمعية وزيادة التعريف بأهمية الرقمنة في هذا المجال».

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