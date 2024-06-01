مركز شرطة الرفاعة يعزز استدامة الأمن والأمان

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، أن مركز شرطة الرفاعة في دبي يقوم بجهد كبير وبعمل احترافي في إحدى أقدم مناطق الإمارة والتي تتميز بوجود العديد من المحال التجارية والمكاتب والأسواق المتنوعة، وتعد وجه للسكان المحليين والسياح، حيث نفذ المركز عدداً من المبادرات التي حققت نتائج متميزة في تعزيز استدامة الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الرفاعة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء المنصوري، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والخطط والمبادرات والبرامج الأمنية والمرورية والتوعية التي نفذها المركز في العام 2023 وحققت نتائج متميزة تصب في خدمة المجتمع، ومتعاملي شرطة دبي الذين باستطاعتهم أن يحصلوا على كل الخدمات وفق أفضل الأنظمة والممارسات والتجارب.

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