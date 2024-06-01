«الوطني» يناقش الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، الأربعاء 5 يونيو، ويناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

وستوجه أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم حول «اختبارات الإمسات» و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تعنى بالدراسات العقارية»، و«تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات».

وسيوجه سؤال إلى معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حول «إلغاء درجة السؤال الإضافي لطلاب الـ12»، وسؤال لمعالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، حول «دعم مشاريع الشباب». وسيناقش المجلس «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، و«سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات»، و«سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، و«سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، و«سياسة الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».

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