«حكماء المسلمين» يحتفي بتخريج 25 شاباً من «زمالة آزادي» في إسلام أباد

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتم «مجلس حكماء المسلمين»، أمس، الدورة الثانية من برنامج «زمالة آزادي» في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، واحتفى بتخريج 25 شاباً وشابة، وذلك بعد اجتيازهم خطة تدريبية متخصصة ضمن فعاليات البرنامج.

شمل البرنامج عدداً من الجلسات النقاشية والحوارية، قدمها نخبة من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وجامعة الأزهر في مصر ورومانيا وإندونيسيا وباكستان وركَّزت على تمكين الشباب وتأهيل المشاركين للقيام بدور فاعل ومؤثر في مجتمعاتهم وحول العالم من أجل ترسيخ قيم الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات المختلفة، ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية، فضلاً عن معالجة تحديات صناعة السلام عالمياً، ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف والتمييز.

وأشاد المشاركون في البرنامج بالجهود الرائدة لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرامية إلى تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش.

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