«أبوظبي للخلايا الجذعية» ينال اعتماد «فاكت» العالمي لبرنامجه للعلاجات الخلوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية «فاكت» أمس حصول مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على اعتماد «فاكت» الرفيع المعترف به دولياً لبرنامجه الشامل للعلاجات الخلوية.

وأصبح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول مؤسسة صحية في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، ما يرسخ مكانة الدولة بصفتها وجهة رائدة للرعاية الصحية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية واحداً من 261 مركزاً في العالم حصل على اعتماد «فاكت» للعلاجات الخلوية وواحداً من أصل مركزين فقط في منطقة الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد بعد استيفائه معايير «فاكت» الصارمة مسجلاً إنجازاً جديداً يرسخ مكانة المركز بوصفه مؤسسة صحية رائدة في مجال العلاجات الخلوية المتقدمة بعد أن حصل على الاعتماد لمعايير «FACT-JACIE الدولية لمعالجة المنتجات الخلوية المكوّنة للدم» وهي أعلى معايير الجودة في الممارسات الصحية والطبية والمختبرية لزراعة الخلايا الجذعية والعلاجات من أي مصدر للخلايا «النخاع والدم المحيطي والحبل السري والمشيمة».

وفي عام 2020 أطلق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية برنامج «أبوظبي لزراعة نخاع العظم» وهو أول برنامج شامل يوفر زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من المريض نفسه، أو من متبرع للبالغين والأطفال في دولة الإمارات.

ويقود البرنامج فريقاً من أبرز أطباء أمراض الدم والمتخصصين الذين يقدمون رعاية شاملة ومتقدمة للمرضى الذين يعانون من أمراض الدم أو سرطان الدم أو الاضطرابات الوراثية والمناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

ومنذ إنشاء المركز في عام 2018 حقق المركز العديد من الإنجازات مثل تصنيع أول منتج للخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ CAR-T في دولة الإمارات، وحصل على العديد من الاعتمادات الشهيرة والرفيعة منها اعتماده من دائرة الصحة - أبوظبي مركزاً للتميز لزراعة نخاع العظم في العام 2023.

رعاية

وقال البروفيسور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية والأستاذ الملحق في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنه «بفضل توجيهات ورؤية قيادة الإمارات الرشيدة وتماشياً مع الأجندة الوطنية للرعاية الصحية في دولة الإمارات يسعى مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لتقديم رعاية صحية متطورة ومتقدمة».

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