«أبوظبي للزراعة» و«الفاو» تطلقان مؤشر الأمن الحيوي المتكامل الأول من نوعه عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في إنجاز عالمي بارز، إطلاق مؤشر الأمن الحيوي المتكامل (IBI) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، الذي يقيس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.

ويعد المؤشر الأول من نوعه على مستوى العالم، ويغطي جميع جوانب الأمن الحيوي المتصلة بصحة الحيوان والنبات وسلامة الغذاء والبيئة، وتم بناء المؤشر بتسلسل هرمي يتضمن 6 مبادئ و25 معياراً و128 مؤشراً فرعياً.

ونظمت الهيئة ورشة عمل مشتركة مع «الفاو» استمرت ثلاثة أيام لتطوير المؤشر وتدريب المختصين من مختلف الهيئات ذات الصلة بمجالات الأمن الحيوي والصحة الحيوانية وصحة النبات وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر التي تهدد الأمن الحيوي ووضع خطط لإدارتها بشكل فعال.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأمن الحيوي، وتشكل قاعدة أساسية لتبني المؤشر من قبل «الفاو»، وتعميم استخدامه على مستوى العالم، حيث يُتوقع أن يُحدث مؤشر الأمن الحيوي المتكامل (IBI) نقلة نوعية في مجال تقييم الأمن الحيوي على مستوى العالم، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، أن تطوير مؤشر للأمن الحيوي المتكامل (IBI) إنجاز عالمي مهم يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ويؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي على المستويين الوطني والعالمي.

وأعربت عن اعتزازها بنجاح الهيئة في تطوير مؤشر عالمي للأمن الحيوي المتكامل، مشيدة بالدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

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