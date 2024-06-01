حاكم عجمان يعزي في وفاة سعيد العتيبة

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بمناقب الراحل، وإسهاماته الوطنية والمجتمعية، مؤكداً أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، وقامة وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه بعد رحلة ثرية في مجال العمل الوطني المخلص أمضاها في خدمة الوطن والمجتمع بكل تفانٍ وإخلاص في مختلف المهام التي شغلها.

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