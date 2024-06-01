السفيرة الأمريكية تشيد بجهود الشيخة فاطمة في تمكين المرأة ورعاية الأسرة والطفل

المصدر: أبوظبي - وام

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ثمنت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين المرأة، لافتة إلى أن الدور الرائد الذي تقوم به سموها أثمر إنجازات استثنائية في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الأمريكية مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وكان في استقبالها والوفد المرافق لها نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وأعربت نورة السويدي عن ترحيب الاتحاد النسائي العام بتطوير آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجال دعم وتمكين المرأة الذي يحظى باهتمامهما بما يعزز مصالحهما المشتركة ويخدم جهودهما في الدفع بمسيرة المرأة إلى آفاق أرحب من الريادة والتنمية.

وتعرفت السفيرة الأمريكية على الدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى جانب جهود الاتحاد النسائي العام في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي والتي أسفرت عن إطلاق البرنامج التدريبي حول «المرأة والأمن والسلام» الذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن».

تجربة إماراتية

وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتحقيقها نجاحات كبيرة في ملف التوازن بين الجنسين، حتى أصبح واحداً من الملفات الهامة عالمياً لما شهده من إنجازات نوعية بمؤسسات الدولة وما حققته الإمارات من نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وذلك في ظل حرص القيادة الرشيدة في الدولة على دعم جهود المرأة وتمكينها على جميع المستويات المجتمعية والمهنية والقيادية، والتي آمنت بقدرتها على المشاركة في بناء المجتمع بفضل ما تمتلكه من مقومات وإمكانيات حرصت الدولة على تسخيرها في العلم والعمل باستحداث مبادرات وطنية أبرزت حضور المرأة ومستوى تمثيلها للدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

شملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة للاطلاع على الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية، تكريماً لها، وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية، والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها.

وتضمنت الزيارة التعرف على الحرف التراثية والصناعات التقليدية المختلفة من خلال المعرض الدائم، إلى جانب الضيافة في الخيمة التراثية للاطلاع على التقاليد والموروثات الشعبية للدولة.

وأعربت مارتينا سترونغ، عن اعتزازها وتقديرها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتمكين المرأة ورعاية الأسرة والطفل، منوهة إلى أن سموها تمكنت بجهودها ورؤيتها الثاقبة المستنيرة، من أن تصنع نموذجاً يحتذى به في الحضور والتميز والتفوق.

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