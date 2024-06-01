سفير الكويت يلتقي فريق وطاقم منطاد الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة خلال لقائه بمقر السفارة في أبوظبي فريق وطاقم منطاد الإمارات برئاسة الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري على نتائج زيارة الفريق لدولة الكويت ولقائه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان. وأكد الغنيم خلال اللقاء أهمية المشاركات الشعبية والشبابية التي تجسد رؤية قادة دول الخليج العربية في مد جسور التواصل بين دول مجلس التعاون والعمل على وحدة البيت والصف الخليجي.

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