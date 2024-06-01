«دبي الإسلامي» يدعم هيئة الأعمال الخيرية العالمية بـ 12 مليون درهم

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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قدم بنك دبي الإسلامي مبلغاً قدره 12 مليون درهم إلى هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بهدف دعم الفئات التي تستحق الزكاة من الأسر المتعففة والمحتاجة داخل دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن بنك دبي الإسلامي هو شريكنا في مسيرة الخير والعطاء، وهذا النوع من المبادرات ليس بجديد عليه، ويعد تجسيداً للقيم النبيلة، فمنذ سنوات استطاع أن يكون عوناً لآلاف الأسر، وأن يفرج كرب الكثير من الغارمين ويجمع شملهم بأحبتهم في خطوة تجسد أجمل صور التكافل الاجتماعي.

وعبر الدكتور الخاجة عن شكره وتقديره لإدارة البنك وكل القائمين عليه، مؤكداً أن هذا العطاء سيتم صرفه للفئات التي تستحق الزكاة والمسجلة في سجلات الهيئة، وفقاً للمصارف الشرعية، سائلاً الله أن يبارك فيهم ويجعل هذا العمل في موازين حسناتهم.

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