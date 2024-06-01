سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده في «خارجية» البيرو

المصدر: ليما - وام

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قدم إبراهيم سالم العلوي، نسخة من أوراق اعتماده إلى لويس إسكالانتي شولير، مدير المراسم والبروتوكول في وزارة العلاقات الخارجية في بيرو، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة ليما.

وأعرب العلوي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية بيرو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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