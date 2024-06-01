مذكرة تفاهم بين الاتحاد للطيران ومطار بكين داشينغ الدولي

المصدر: بكين، الصين – البيان

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وقعت الاتحاد للطيران، خلال منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني، مذكرة تفاهم مع مطار بكين داشينغ الدولي التابع لشركة مطارات العاصمة القابضة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. ويمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في تعميق الشراكة بين الاتحاد للطيران ومطار بكين داشينغ الدولي في قطاع الطيران، وفتح فصل جديد في التعاون في هذا المجال.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على زيادة الرحلات الجوية الحالية بين الإمارات وبكين والتعاون في أنشطة التسويق والمبيعات المشتركة لتعزيز السفر بين البلدين، إضافة إلى تحسين خدمات الركاب، وتعزيز خدمات الأمتعة وصالات الانتظار. كما سيقوم الطرفان بتنفيذ خطط تطوير الشحن لتعزيز كفاءة شحن البضائع وتبادل المعلومات والتعاون في المبادرات التكنولوجية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن شأن هذا التعاون أن يعزز موقع الاتحاد للطيران على الساحة العالمية، ويوسع شبكة وجهاتها ومستويات الخدمة، مع توفير زخم جديد في التعاون الدولي في مجال الطيران لمطار بكين داشينغ الدولي، مما يرسخ مكانته كمركز رئيسي للطيران.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تعتبر مذكرة التفاهم هذه أكثر من مجرد تعاون بين شركة طيران ومطار، فهي تمثل ارتباطاً أوثق بين دولة الإمارات والصين. ونحن نتطلع إلى تعزيز التبادلات الثقافية ودفع النمو الاقتصادي من خلال هذا التعاون».

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