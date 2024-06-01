الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً "السبت" صحواً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ليلاً على البحر وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية وسرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً – انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ظهراً خاصة غرباً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية أو الداخلية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب أحياناً نهاراً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام – تظهر السحب المنخفضة شرقاً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام – تظهر السحب المنخفضة شرقاً – ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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