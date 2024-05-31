خليفة وزايد بن طحنون بن محمد يعزيان في وفاة سعيد العتيبة

المصدر: أبوظبي - وام

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قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثِّل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارتهما مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة في منطقة المنهل في أبوظبي، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيَيْن المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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