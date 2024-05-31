شرطة أبوظبي تطلق اللعبة الإلكترونية «أمن الطرق» لتعزيز الثقافة المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللعبة الإلكترونية الابتكارية «أمن الطرق» للكبار والصغار بهدف غرس الثقافة المرورية لديهم، وتعميق الوعي بقوانين السير وقواعد وأنظمة المرور، ضمن مساعيها المستمرة لإيجاد بيئة آمنة على الطرقات، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من نتائج الحوادث المرورية المؤلمة والحد منها من خلال الالتزام والقيادة الآمنة المسؤولة.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الألعاب الإلكترونية وغيرها من الوسائل التثقيفية والتي تستخدم فيها تقنيات رقمية حديثة تأتي ضمن استمرارية جهود المديرية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنمية الوعي المروري لدى المجتمع بصورة منظمة ومدروسة، حيث يعد ذلك مطلباً ضرورياً لتعزيز السلامة والحد من وقوع الحوادث المرورية.

ولفت إلى أهمية دور الآباء في غرس الثقافة المرورية الواعية لدى أبنائهم ودور المدارس في تعليمهم وتثقيفهم بالجانب المروري، من خلال غرس آداب المرور في نفوس الطلبة واحترام رجال المرور، وتثقيف الطلبة مرورياً وتعليمهم كيفية انتظار الحافلة، وكيفية الصعود والنزول منها بالتنسيق والتعاون مع الشرطة وغيرها من السلوكيات الإيجابية التي تعزز أمنهم وسلامتهم.

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