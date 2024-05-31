«وزارة الصحة» تكرم الشركاء الاستراتيجيين لمكتبها التمثيلي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لمكتبها التمثيلي في رأس الخيمة، وذلك تقديراً لدورهم وجهودهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وفي إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإمارة.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تكريم الشركاء يأتي انطلاقاً من نهج الوزارة المستدام لتعزيز التكامل والشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، كفريق عمل واحد متكاتف إسهاماً في عملية التطوير، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2023-2026، ويحقق أعلى معايير التميز، منوهاً بأن الشراكات المتكاملة تسهم في تمكين الوزارة من تقديم خدمات حكومية تنافسية وعالية الجودة تلبي تطلعات المجتمع.

وأشار إلى دور شركاء الوزارة في تحقيق استراتيجيتها لتطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يعزز من تنافسيته ومرونته لمواءمته مع توجهات وأولويات الدولة، وأن تكامل الجهود مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص ضمن منظومة واحدة عنوانها مسيرة التميز الحكومي يسهم في ترسيخ تجربة الإمارات بالمجال الصحي، من ناحية تقديم أفضل خدمات حكومية وتطوير أفضل نماذج عمل استباقية ومرنة وفعالة.

من جانبه، لفت خالد عبدالله الشحي، مدير المكتب التمثيلي، إلى أهمية حفل التكريم في توثيق أواصر العلاقات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ومتابعة الجهود لتعزيزها وترسيخها واستدامتها، نظراً لدور الشركاء في نجاح المبادرات والبرامج الصحية التي تخدم المجتمع، والعمل على إثراء مخرجاتها.

كما ثمّن خالد الشحي الدعم المتواصل من قيادة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ما انعكس إيجاباً في مواصلة الأداء النوعي والتطور المستمر على صعيد النتائج المؤسسية والتنظيمية، الذي بدوره يسهم في تلبية احتياجات أفراد المجتمع والمتعاملين والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن الوزارة تحرص على إطلاع الشركاء على أحدث المستجدات والمبادرات التي اعتمدتها، لتبادل الخبرات والعمل بشكل فعال للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع والمتعاملين.

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