شرطة دبي تختتم النسخة 15 من دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ختام فعاليات النسخة الـ15 من دورة «تأمين الفعاليات» التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى نشر ثقافة تأمين الفعاليات للشركاء الداخليين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة لشرطة دبي، والشركاء الخارجيين على مستوى الجهات الشرطية والأمنية والمُختصة في مجال تأمين الفعاليات.

وشارك في الدورة التي قدمها خبراء مُختصون في مجال تأمين الفعاليات، 88 موظفاً من 8 مؤسسات شرطية وأمنية ومختصة على مستوى الدولة تتمثل في القيادة العامة للحرس الأميري في الشارقة، قيادة مجموعة الحرس في إمارة رأس الخيمة، ومجلس دبي الرياضي، وشركة إعمار، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة الحبتور، ومجموعة «أم بي سي»، إلى جانب موظفي شرطة دبي.

وكرم اللواء الغيثي الجهات المشاركة في الدورة التي استمرت على مدار 3 أيام في فندق «ذا أدريس»، بحضور العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد محمد عتيق ثاني مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، وعدد من الضباط والموظفين.

وأثنى اللواء الغيثي على محاور الدورة، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية الدائمة ورفع مستوى الكفاءة العالية للعاملين في مجال تأمين الفعاليات وخاصة في ظل احتضان الدولة لأكبر الفعاليات العالمية ونجاحها في أن تصبح وجهة عالمية في هذا المجال المهم اقتصادياً وسياحياً.

وبين أن الدورة التخصصية تدعم تنسيق الجهود وتعزيز تبادل الخبرات بين كافة الشركاء في مختلف الفعاليات، بما يسهم في تنظيم وإدارة الفعاليات على أعلى مستوى ووفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما تحرص القيادة العامة لشرطة دبي ومختلف الشركاء على تطبيقه كونه يعكس الصورة الإيجابية في تنظيم الفعاليات ومستوى الأمن والأمان والسلامة العامة على مستوى الدولة.

من جانبه، أكد العميد محمد عتيق ثاني، أن دورة «تأمين الفعاليات» تعتبر من الدورات السنوية المهمة التي تعكف الإدارة العامة للتدريب على تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مشيراً إلى أن الدورة هي من ضمن خطة التدريب في الإدارة العامة للتدريب، وتوليها شرطة دبي أهمية بالغة لما لها من أثر على تنظيم الفعاليات بحرفية عالية تعكس الصورة المتطورة لدولة الإمارات في هذا الجانب المهم.

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