%100 من مركبات الأجرة برأس الخيمة مزودة بأجهزة دفع إلكتروني

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن تحقيق إنجاز جديد يعزز جهودها في تحسين تجربة النقل في الإمارة. وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وزيادة الراحة للمتعاملين، أكملت الهيئة توفير نظام دفع إلكتروني لتعرفة التنقل في مركبات الأجرة بنسبة 100% في رأس الخيمة.

ووقعت الهيئة اتفاقية مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، الشركة المتخصصة في حلول عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتولى الأخيرة بموجبها مسؤولية تمكين مستخدمي مركبات الأجرة التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات من دفع تعرفة الرحلة عبر البطاقات الائتمانية.

وبحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وقع من جانب شركات الامتياز رؤوف علي المدير التنفيذي لـ«إيكونوميك جروب هولدينجز»، ومن جانب شركة «نتورك إنترناشيونال»، أحمد بن طراف الرئيس الإقليمي للشركة، وبحضور عدد من المسؤولين.

وأكد المهندس إسماعيل البلوشي، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق توجيهات حكومة رأس الخيمة للارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، ويتماشى مع استراتيجية الهيئة لتوفير حلول نقل مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين والسياح.

وأشار إلى أن الخدمة تستهدف تسهيل عمليات الدفع للمتعاملين وتوفير بيئة نقل آمنة ومريحة، حيث تمكن المتعاملين من دفع التعرفة بكل سهولة ويسر، مؤكداً حرص الهيئة على تدريب كل السائقين في الإمارة على استخدام أجهزة الدفع الإلكترونية، مما يضمن تقديم خدمة متميزة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل نمو مستمر في قطاع خدمات مركبات الأجرة في رأس الخيمة، مدعوماً بالطلب المتزايد من قبل المقيمين والسياح والزوار، الذين يعتمدون على البطاقات الائتمانية والخصم المباشر في تعاملاتهم المالية.

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