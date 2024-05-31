ابتسام المزروعي رئيساً لمبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي" التابعة للأمم المتحدة

المصدر: البيان

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أعلنت مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة"، وهي أبرز منصة تابعة للأمم المتحدة مخصصة للاستفادة من التقنيات الذكية "الذكاء الاصطناعي" لتحقيق تأثير إيجابي عالمي النطاق، عن تعيين الدكتورة ابتسام المزروعي رئيسة لمجلس إدارة مبادرة " الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي" خلال "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة" والمقامة في جينيف بسويسرا على مدار يومي 30 و31 مايو 2024.

تم إطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة" من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول العام 2030. كما تدعم المبادرة الأنشطة الجارية والمبادرات الطموحة عبر الأهداف الـ 17 في مختلف أنحاء العالم ضماناً لتحقيق أكبر تأثير ممكن.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ابتسام المزورعي، رئيسة المبادرة: "إن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لها دور فعال في إمكانية تسريع وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب أن نواصل دفع الجهود الاستراتيجية المشتركة عالمياً وتوسيع نطاق انتشار حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخدمة الإنسانية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمستدامة".

وستقدم مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي" الدعم للمشاريع، والمسابقات، والجهود التعاونية، وجهود تطوير أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد والدراسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج إقليمية سيتم تنفيذها على مستوى عالمي. وتهدف المبادرة إلى جمع 20 مليون فرنك سويسري سنوياً لتحقيق التأثير المرجو على نطاق عالمي عبر جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة. كما ستدعم المبادرة مشاركة الدول النامية في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة.

وستترأس الدكتورة ابتسام المزروعي مجلس إدارة المبادرة التي تجمع ممثلين عن الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع التقني، والشركات العالمية الرائدة ، والأكاديميين. وتحت إشرافها المباشر، سيكون لهذه المجموعة دور رئيسي في دفع مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي، وتحديد رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي.

وخلال ترؤس الدكتورة المزروعي مجلس الإدارة، ستركز المبادرة على إنشاء منظومات عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات العالمية ، ما يضمن نشر حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة والقابلة للتوسعة والاستخدام في مختلف السيناريوهات، وتعزيز مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وتبني توجهات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة.

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