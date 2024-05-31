«M42» تعزز جهودها لمكافحة التدخين

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت شركة «M42» الشركة العالمية التي تسعى لإعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات ومقرها أبوظبي - جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين عبر شبكتها الواسعة من عيادات وبرامج إقلاع عن التدخين.

وأوضحت صفية المقطري الرئيسة التنفيذية للعمليات التشغيلية في«M42» الرئيسة التنفيذية بالإنابة في «مبادلة للرعاية الصحية دبي» بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الذي يصادف 31 مايو من كل عام أن هذا اليوم مناسبة مثالية للتوقف عن التدخين.

ولفتت إلى أن عيادات «M42» للإقلاع عن التدخين تقدم نصائح عملية ودعماً شاملاً في كل محطة من رحلة الإقلاع لتمكين أفراد المجتمع المدخنين من التخلص من إدمانهم، انطلاقاً من قناعة «M42» بأهمية وضع الصحة أولاً وليس الرعاية الصحية فحسب لتمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة.

وأكد عمر النقبي الرئيس التنفيذي لمستشفى «هيلث بوينت» أن الإقلاع عن التدخين من شأنه أن يسهم في تمكين الأشخاص من عيش حياة أكثر صحة، وتقليل العديد من المخاطر الصحية التي قد تهدد حياتهم.

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