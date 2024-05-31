«تريندز» ومركز الصين لتطوير صناعة المعلومات يستعرضان التعاون البحثي في حلقة نقاشية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تشانغ شياو يان، نائب رئيس المركز الصيني لتنمية صناعة المعلومات (CCID) في حلقة نقاشية حول دور البحث العلمي في صناعة المستقبل واستشراف الأحداث وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحث العلمي.

وتم خلال الحلقة التي شارك فيها خبراء من المركز الصيني وعدد من باحثي «تريندز» تبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص التي تواجه صناعة المعلومات واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية بين المركزين.

مجالات

بدأت الحلقة النقاشية بتعريف كل طرف على الآخر، حيث قدم ممثلو مركز تريندز للبحوث والاستشارات نظرة عامة على عمل المركز، بما في ذلك أبحاثه ودراساته ومجالات عمله، واستشاراته، وبرامجه التدريبية، فيما قدمت السيدة تشانغ شياو يان نبذة عن مركز الصين لتطوير صناعة المعلومات (CCID) وطبيعة عمله، بما في ذلك أبحاثه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسياساته، واستشاراته.

وناقش المشاركون في الحلقة التحديات والفرص التي تواجه صناعة المعلومات، ومن أهمها الوصول إلى الإنترنت، والتهديدات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، وأكدوا قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية في مجال الأبحاث والعلوم وقراءة البيانات الضخمة التي تؤكد الحاجة إلى أدوات وتقنيات أفضل لتحليلها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

كما ناقش باحثو «تريندز» وتشانغ شياو يان والوفد المرافق مجالات التعاون المحتملة بين المركزين. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق وصولاً إلى إبرام اتفاقية تعاون مشترك تؤطر العمل بينهما بما يحقق أهداف الجانبين ويساهم في نشر المعرفة القادرة على صنع المستقبل.

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